Очередное финальное обновление для Terraria выйдет в конце сентября

Студия Re-Logic раскрыла примерные сроки выхода обновления 1.4.4 для культовой Terraria. В этот раз авторы планируют выкатить апдейт сразу же на всех платформах уже в конце сентября, точных сроков разработчики пока себе не ставят.
Обновление «Любимое дитя» добавит в игру новое снаряжение, предметы, питомцев, NPC и многое другое. Также авторы обещают переработать баланс множества предметов, включая оружие и броню. Разработчики уже заявили, что это точно последнее обновления для Terraria — подобное заявление они делают практически ежегодно, однако затем всё равно возвращаются к игре, которой в этом году исполнилось 11 лет.
Помимо апдейтов, для оригинальной песочницы студия Re-Logic работает над Terraria 2. Каких-либо деталей о проекте всё ещё нет.
- 30 августа 2022
-
19:57
-
19:21
-
18:55
-
18:39
-
18:23
-
17:58
-
17:18
-
17:04
-
16:35
-
16:21
-
16:03
-
16:03
-
15:56
-
15:41
-
15:37
-
15:21
-
15:03
-
14:56
-
14:47
-
14:19
-
14:11
-
13:45
-
13:41
-
13:14
-
13:01
-
12:37
-
12:11
-
11:23
-
10:43
-
10:18
-
09:53
-
09:26
- 29 августа 2022
-
22:02
-
19:56
-
19:44