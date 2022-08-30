Очередное финальное обновление для Terraria выйдет в конце сентября

Студия Re-Logic раскрыла примерные сроки выхода обновления 1.4.4 для культовой Terraria. В этот раз авторы планируют выкатить апдейт сразу же на всех платформах уже в конце сентября, точных сроков разработчики пока себе не ставят.

Обновление «Любимое дитя» добавит в игру новое снаряжение, предметы, питомцев, NPC и многое другое. Также авторы обещают переработать баланс множества предметов, включая оружие и броню. Разработчики уже заявили, что это точно последнее обновления для Terraria — подобное заявление они делают практически ежегодно, однако затем всё равно возвращаются к игре, которой в этом году исполнилось 11 лет.

Помимо апдейтов, для оригинальной песочницы студия Re-Logic работает над Terraria 2. Каких-либо деталей о проекте всё ещё нет.