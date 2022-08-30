Мэттью Макконахи и Роберт Дауни-мл. обсуждают возвращение к ролям из «Солдат неудачи»

В 2008 году в прокат вышел фильм «Солдаты неудачи» — комедийный боевик от Бена Стиллера. По сюжету вспыльчивый миллиардер Лес Гроссман (Том Круз) финансирует съёмки суперблокбастера о войне во Вьетнаме, однако в какой-то момент съёмочный процесс приостанавливают, не сообщив об этом актёрам. В результате они с холостыми патронами вступают в неравный бой с настоящими вооружёнными до зубов бандитами-головорезами, не осознавая, что всё происходящее — реальность.
Несколько месяцев назад Том Круз заявил, что планирует вернуться к роли в отдельном фильме про Гроссмана. Как сообщает издание fandomwire, проектом также заинтересовались Бен Стиллер, Роберт Дауни-младший и Мэттью Макконахи, которые играли в фильме 14-летней давности. Прямо сейчас актёры ведут переговоры о съёмках. Судя по всему, нас ждёт настоящий реюнион культовых артистов.
Помимо ленты о вспыльчивом продюсере, Том Круз также задействован в новой экшен-франшизе, «Грани будущего 2» и фильме, который снимут в космосе.
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