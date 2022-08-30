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God of War: Ragnarok — главная тема нового номера Game Informer

God of War: Ragnarok — на обложке свежего Game Informer
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До выхода God of War: Ragnarok остаётся всего пара месяцев, но мы до сих пор практически ничего не знаем об игре. Вскоре это изменится, ведь продолжение стало главной темой грядущего вскоре номера Game Informer.

Журналисты успели поговорить с новым руководителем франшизы Эриком Уильямсом, а также с ведущими дизайнерами боевой системы, интерфейса, уровней и так далее. Обещают показать новые возможности и оружие Кратоса, мир дворфов и множество нововведений по части геймплея от предыдущей части.

И напоминаем, что God of War: Ragnarok — заключительная часть франшизы в мире мифов Скандинавии.

God of War: Ragnarok выходит 9 ноября на PS5 и PS4. Официально игра не выйдет в России, но Sony занимается полной локализацией экшена.

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