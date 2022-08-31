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Том Фелтон из «Гарри Поттера» 1 сентября вернётся в Хогвартс

Том Фелтон из «Гарри Поттера» 1 сентября вернётся в Хогвартс
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Актёр Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в фильмах франшизы «Гарри Поттер», рассказал, что уже завтра, 1 сентября, вернётся в Хогвартс. Актёр сообщил об этом в социальных сетях.

Он также проведёт прямую трансляцию в TikTok и устроит для зрителей настоящую экскурсию. На фото ниже можно увидеть актёра в шарфике с символикой факультета Слизерин, на котором и обучался Драко Малфой.

Уже скоро, 1 сентября, я возвращаюсь в Хогвартс. Я проведу для вас экскурсию по знакомым местам и позволю заглянуть за кулисы волшебства в прямом эфире.

Том Фелтон играл и во множестве других лент, однако актёр полюбился людям именно за роль Драко Малфоя. Фелтон также снялся в спецвыпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс».

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