Актёр провального сериала Resident Evil считает, что шоу получилось хорошим
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Несколько дней назад стало известно, что Netflix не будет продлевать сериал Resident Evil на второй сезон. Первый сезон получил смешанные отзывы, а под критику попали многие элементы шоу. Видимо, это и стало неким камнем преткновения.
Роль Альберта Вескера в сериале сыграл Лэнс Реддик. Он записал своё обращение к создателям сериала и зрителям. Если вкратце, то актёр считает, что команде удалось сделать отличный сериал, который оброс недоброжелателями и троллями.
Отдельное спасибо всем фанатам, которые смотрели сериал. Спасибо моим коллегам по актёрскому составу, руководителям и многим другим. Мы работали не покладая рук и отлично провели время.
Вряд ли со словами актёра согласятся зрители, поскольку с франшизой Resident Evil у сериала в действительности мало общего.
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