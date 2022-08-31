Актёр провального сериала Resident Evil считает, что шоу получилось хорошим

Несколько дней назад стало известно, что Netflix не будет продлевать сериал Resident Evil на второй сезон. Первый сезон получил смешанные отзывы, а под критику попали многие элементы шоу. Видимо, это и стало неким камнем преткновения.

Роль Альберта Вескера в сериале сыграл Лэнс Реддик. Он записал своё обращение к создателям сериала и зрителям. Если вкратце, то актёр считает, что команде удалось сделать отличный сериал, который оброс недоброжелателями и троллями.

Отдельное спасибо всем фанатам, которые смотрели сериал. Спасибо моим коллегам по актёрскому составу, руководителям и многим другим. Мы работали не покладая рук и отлично провели время.

Вряд ли со словами актёра согласятся зрители, поскольку с франшизой Resident Evil у сериала в действительности мало общего.