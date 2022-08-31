Раскрыты бесплатные игры, которые получат подписчики PS Plus в сентябре

Это уже традиция — на сайте Dealabs вновь раскрыли игры, которые бесплатно получат подписчики PlayStation Plus в сентябре. Если верить информации, геймеры смогут поиграть в Need for Speed Heat, Toem и Granblue Fantasy: Versus.
Need for Speed Heat (PS4)
Оценки критиков — 74 балла. Оценка пользователей Metacritic — 6,5 балла.
Need for Speed Heat вышла в 2019 году и стала 24-й игрой во франшизе. Игра получила в основном смешанные отзывы как от критиков, так и от геймеров. Проект ругали за вторичность, плохую физику автомобилей и обильное количество багов.
Toem (PS5)
Оценки критиков — 80 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 6,5 балла.
Toem — это стильная адвенчура, выпущенная шведской студией Something We Made и получившая награду BAFTA за лучший дебют в 2022 году. В тайтле необходимо фотографировать окружающий персонажа мир и знакомиться с различными персонажами.
Granblue Fantasy: Versus (PS4)
Оценки критиков — 78 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 6,5 балла.
Этот яркий и стильный файтинг с большим количеством персонажей вышел в 2020 году и собрал смешанные отзывы от журналистов и простых игроков.
Подборка будет доступна с 6 сентября по 4 октября. Официально Sony раскроет её сегодня вечером.
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