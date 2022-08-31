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Студию Quantic Dream купил китайский издатель NetEase

Студию Quantic Dream, создавшую Detroit: Become Human, купила китайская NetEase
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СМИ сообщили, что крупный китайский издатель NetEase полностью купил студию Quantic Dream. Она разработала Detroit: Become Human, Heavy Rain и другие игры.

Сумма сделки не разглашается. Примечательно, что NetEase ещё в 2019 году владела миноритарным пакетом акций Quantic Dream, а теперь владеет 100% акций студии. Quantic Dream, возглавляемая Дэвидом Кейджем и Гийомом де Фондомьером, станет первой студией NetEase в Европе.

Генеральный директор NetEase Уильям Динг отметил, что Quantic Dream получит поддержку, чтобы реализовывать свои амбиции.

Мы очень рады вступить в новый захватывающий этап роста с Quantic Dream, связанный c нашим общим видением, взаимным доверием и уважением. NetEase продолжит выполнять наше обещание поддерживать Quantic Dream, чтобы полностью реализовать её потенциал.

После покупки Quantic Dream продолжит как выпускать собственные игры, так и заниматься изданием других проектов.

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