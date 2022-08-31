Студию Quantic Dream, создавшую Detroit: Become Human, купила китайская NetEase
Поделиться
СМИ сообщили, что крупный китайский издатель NetEase полностью купил студию Quantic Dream. Она разработала Detroit: Become Human, Heavy Rain и другие игры.
Сумма сделки не разглашается. Примечательно, что NetEase ещё в 2019 году владела миноритарным пакетом акций Quantic Dream, а теперь владеет 100% акций студии. Quantic Dream, возглавляемая Дэвидом Кейджем и Гийомом де Фондомьером, станет первой студией NetEase в Европе.
Генеральный директор NetEase Уильям Динг отметил, что Quantic Dream получит поддержку, чтобы реализовывать свои амбиции.
Мы очень рады вступить в новый захватывающий этап роста с Quantic Dream, связанный c нашим общим видением, взаимным доверием и уважением. NetEase продолжит выполнять наше обещание поддерживать Quantic Dream, чтобы полностью реализовать её потенциал.
После покупки Quantic Dream продолжит как выпускать собственные игры, так и заниматься изданием других проектов.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
11:41
-
11:22
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
04:32
- 30 августа 2022
-
23:10
-
21:18
-
19:57
-
19:21
-
18:55
-
18:39
-
18:23
-
17:58
-
17:18
-
17:04
-
16:35
-
16:21
-
16:03
-
16:03
-
15:56
-
15:41
-
15:37
-
15:21
-
15:03
-
14:56
-
14:47
-
14:19
-
14:11
-
13:45
-
13:41
-
13:14
-
13:01
Партнерский контент