Николас Кейдж сыграет главную роль в новой комедии студии A24
Поделиться
Издание Deadline сообщило, что Николасу Кейджу досталась главная роль в новой комедии киностудии A24. Её продюсером стал Ари Астер, снявший хорроры «Солнцестояние» и «Реинкарнация».
Режиссёром проекта под названием Dream Scenario выступит Кристоффер Боргли. У постановщика есть один выпущенный фильм — в 2022 году вышла комедия «Тошнит от себя». Также Боргли будет отвечать и за сценарий картины.
Деталей Dream Scenario нет. Известно, что это будет комедийный фильм с Николасом Кейджем в главной роли, другие детали и актёры ещё держатся в секрете.
У Кейджа наступает белая полоса в карьере. После череды неудачных лент актёр вернулся в киноиндустрию и с новыми силами готов работать. Об этом он рассказывал ранее.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
13:11
-
13:02
-
12:39
-
12:27
-
12:13
-
11:41
-
11:22
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
04:32
- 30 августа 2022
-
23:10
-
21:18
-
19:57
-
19:21
-
18:55
-
18:39
-
18:23
-
17:58
-
17:18
-
17:04
-
16:35
-
16:21
-
16:03
-
16:03
-
15:56
-
15:41
-
15:37
-
15:21
-
15:03
-
14:56
-
14:47
-
14:19
Партнерский контент