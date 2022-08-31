В России запретили пользоваться смартфонами на уроках в школе

СМИ сообщили, что с 1 сентября в школах России появится новое правило — на уроках нельзя будет пользоваться мобильными телефонами.

Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его словам, это сделано для того, чтобы школьники не отвлекались от занятий. Речь идёт только об уроках, приносить смартфоны в школу и, к примеру, пользоваться ими на переменах можно будет без ограничений.

Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчёркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий.

При возникновении какой-то чрезвычайной ситуации, отметил Кравцов, учителя сами смогут связаться с родителями и уведомить их.