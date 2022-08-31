Нет, Victoria 3 не выйдет в Game Pass
Поделиться
30 августа Paradox Interactive открыла предзаказы и назвала дату выхода долгожданной Victoria 3 — cтратегия поступит в продажу 25 октября 2022 года на ПК в Steam. Изначально издатель заявил, что игра в день релиза пополнит библиотеку Game Pass, однако через некоторое время передумал. При этом создатели не исключили, что в будущем стратегия всё-таки доберётся до сервиса Microsoft.
На момент релиза игра будет эксклюзивом Steam. После обсуждения с нашими партнёрами мы приняли решение, что Victoria 3 не появится в Game Pass и Microsoft Store.
Victoria 3 — глобальная стратегия с упором на внутреннюю экономику и развитие собственного населения. Игра охватывает всемирную историю периода с 1836 по 1936 год и позволяет игроку управлять любой страной в этот период времени.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
13:11
-
13:02
-
12:39
-
12:27
-
12:13
-
11:41
-
11:22
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
04:32
- 30 августа 2022
-
23:10
-
21:18
-
19:57
-
19:21
-
18:55
-
18:39
-
18:23
-
17:58
-
17:18
-
17:04
-
16:35
-
16:21
-
16:03
-
16:03
-
15:56
-
15:41
-
15:37
-
15:21
-
15:03
-
14:56
-
14:47
-
14:19
Партнерский контент