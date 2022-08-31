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Нет, Victoria 3 не выйдет в Game Pass

Нет, Victoria 3 не выйдет в Game Pass
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30 августа Paradox Interactive открыла предзаказы и назвала дату выхода долгожданной Victoria 3 — cтратегия поступит в продажу 25 октября 2022 года на ПК в Steam. Изначально издатель заявил, что игра в день релиза пополнит библиотеку Game Pass, однако через некоторое время передумал. При этом создатели не исключили, что в будущем стратегия всё-таки доберётся до сервиса Microsoft.

На момент релиза игра будет эксклюзивом Steam. После обсуждения с нашими партнёрами мы приняли решение, что Victoria 3 не появится в Game Pass и Microsoft Store.

Victoria 3 — глобальная стратегия с упором на внутреннюю экономику и развитие собственного населения. Игра охватывает всемирную историю периода с 1836 по 1936 год и позволяет игроку управлять любой страной в этот период времени.

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