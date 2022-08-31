В Fortnite может появиться поддержка VR

Инсайдер под ником HYPEX, который известен тем, что активно следит за Fortnite, рассказал, что в будущем в королевской битве может появиться поддержка VR.

По его информации, в файлах проекта появились материалы, связанные с Oculus Quest и Oculus Quest 2. Официальной информации от Epic Games нет, но, вероятно, в Fortnite может появиться VR. Не исключено, что его могут использовать во время различных ивентов.

В сегодняшнем обновлении Epic добавили материалы, связанные с Oculus (Quest, Quest 2 и Mobile). Скорее всего, это означает поддержку VR в будущем.

Вчера стало известно, что суд принял сторону Epic Games в конфликте с хореографом, который утверждал, что компания украла его танец для использования в Fortnite.