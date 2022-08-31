В Fortnite может появиться поддержка VR
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Инсайдер под ником HYPEX, который известен тем, что активно следит за Fortnite, рассказал, что в будущем в королевской битве может появиться поддержка VR.
По его информации, в файлах проекта появились материалы, связанные с Oculus Quest и Oculus Quest 2. Официальной информации от Epic Games нет, но, вероятно, в Fortnite может появиться VR. Не исключено, что его могут использовать во время различных ивентов.
В сегодняшнем обновлении Epic добавили материалы, связанные с Oculus (Quest, Quest 2 и Mobile). Скорее всего, это означает поддержку VR в будущем.
Вчера стало известно, что суд принял сторону Epic Games в конфликте с хореографом, который утверждал, что компания украла его танец для использования в Fortnite.
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