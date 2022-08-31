Эксперт назвал компании, которые заменят Nokia и Ericsson в России

30 августа стало известно, что производители телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson полностью уйдут из России. Сворачивание бизнеса будет происходить постепенно, однако обе компании планируют покинуть страну до конца 2022 года.

По словам генерального директора R-Style Softlab Льва Френкеля, освободившиеся ниши займут китайские гиганты ZTE и Huawei, которые ранее уже поставляли в Россию своё оборудование.

Позиции европейских компаний постепенно теснились китайской Huawei. Место ушедших европейских компаний займут китайские производители, Huawei и ZTE.

Френкель признаёт, что доля Ericsson в России составляла целых 20%, что делало её одним из лидеров среди компаний внутри России. Эксперт добавил, что теперь операторам необходимо будет «решить вопрос с бесперебойной поставкой китайского оборудования, чтобы не допустить деградации сетей».