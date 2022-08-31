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В Россию приходят производители компьютеров и периферии из Китая

В Россию приходят производители компьютеров и периферии из Китая
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После ухода крупных производителей на российский рынок выходит китайская компания Machenike. Она начнёт поставлять компьютеры, ноутбуки и периферию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди ритейлеров.

С китайским производителем уже договорились российские дистрибьюторы OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан». Сейчас в России некоторую продукцию Machenike уже можно приобрести на крупных маркетплейсах. При этом в РФ зашёл и другой производитель игровых ноутбуков — Thunderobot. Он заключил соглашение с «М.Видео –
Эльдорадо».

Эксперты считают, что в будущем на российском рынке будет ещё больше китайских брендов, однако они сомневаются, что устройства окажутся популярными из-за высокой стоимости и снижения покупательной способности населения.

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