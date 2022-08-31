В Россию приходят производители компьютеров и периферии из Китая

После ухода крупных производителей на российский рынок выходит китайская компания Machenike. Она начнёт поставлять компьютеры, ноутбуки и периферию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди ритейлеров.

С китайским производителем уже договорились российские дистрибьюторы OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан». Сейчас в России некоторую продукцию Machenike уже можно приобрести на крупных маркетплейсах. При этом в РФ зашёл и другой производитель игровых ноутбуков — Thunderobot. Он заключил соглашение с «М.Видео –

Эльдорадо».

Эксперты считают, что в будущем на российском рынке будет ещё больше китайских брендов, однако они сомневаются, что устройства окажутся популярными из-за высокой стоимости и снижения покупательной способности населения.