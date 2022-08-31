GTA стала самой популярной игрой детства у россиян

Игровая площадка VK Play провела опрос среди жителей России на тему видеоигр. В опросе поучаствовали свыше 1,2 тыс. человек старше 18 лет. Опрос проводился по всей стране.
Одной из наиболее интересных тем в опросе стала любимая игра детства россиян. Лидером оказалась серия Grand Theft Auto, также в списке есть Call of Duty, Mortal Kombat, Need for Speed и «Как достать соседа». Также популярными играми детства стали «Казаки» и «Аллоды Онлайн».
Ещё выяснилось, что 80% опрошенных играли в игры в детстве и подростковом возрасте, а 30% из них были заядлыми геймерами. Почти все респонденты (93%) отметили, что не будут запрещать своим детям проводить время за играми.
Опрошенные также подчеркнули, что любили собираться компаниями и во что-нибудь играть. Конечно, особой популярностью пользовались компьютерные клубы.
- 31 августа 2022
-
14:55
-
14:51
-
14:22
-
14:16
-
13:45
-
13:44
-
13:11
-
13:02
-
12:39
-
12:27
-
12:13
-
11:41
-
11:22
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
04:32
- 30 августа 2022
-
23:10
-
21:18
-
19:57
-
19:21
-
18:55
-
18:39
-
18:23
-
17:58
-
17:18
-
17:04
-
16:35
-
16:21
-
16:03
-
16:03
-
15:56
-
15:41