GTA стала самой популярной игрой детства у россиян

Игровая площадка VK Play провела опрос среди жителей России на тему видеоигр. В опросе поучаствовали свыше 1,2 тыс. человек старше 18 лет. Опрос проводился по всей стране.

Одной из наиболее интересных тем в опросе стала любимая игра детства россиян. Лидером оказалась серия Grand Theft Auto, также в списке есть Call of Duty, Mortal Kombat, Need for Speed и «Как достать соседа». Также популярными играми детства стали «Казаки» и «Аллоды Онлайн».

Ещё выяснилось, что 80% опрошенных играли в игры в детстве и подростковом возрасте, а 30% из них были заядлыми геймерами. Почти все респонденты (93%) отметили, что не будут запрещать своим детям проводить время за играми.

Опрошенные также подчеркнули, что любили собираться компаниями и во что-нибудь играть. Конечно, особой популярностью пользовались компьютерные клубы.