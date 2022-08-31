Бесплатного конкурента FIFA и eFootball перенесли на 2023 год
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Конкурента FIFA и eFootball под названием UFL от студии Strikerz Inc. отложили на 2023 год. Изначально футсим должен был выйти в этом году и распространяться по условно-бесплатной модели, однако авторам понадобилось больше времени на разработку. Точную дату релиза назовут в декабре.
По словам главы студии Евгения Нашилова, UFL — невероятно технически сложная игра, поэтому авторам потребовалось больше времени на полировку механик и других элементов.
Нет ничего нового в том, что UFL — игра огромной технологической сложности, в которой необходимо имитировать весь спектр футбольных механик и приёмов с динамичной реалистичной анимацией, игроками мирового класса и многим другим.
Сегодня мы объявляем, что дата релиза будет перенесена на 2023 год. Сейчас игра готова примерно на 80%, и нам нужно больше времени, чтобы закончить разработку.
UFL — бесплатный футбольный симулятор, основанный на «безоговорочно честных» механиках. Лицом проекта стал сам Криштиану Роналду, а среди других амбассадоров отметились Александр Зинченко, Ромелу Лукаку, Роберто Фирмино и Кевин Де Брёйне. Список будет пополняться.
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