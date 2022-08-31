В «Калибр» добавили нормальный вид для тактического шутера

Разработчики тактического шутера «Калибр» выпустили апдейт 0.17.0. Его главной фишкой стала возможность игры от первого лица. Включить его можно во всех доступных игровых режимах.

На демонстрацию работы камеры от первого лица можно посмотреть в ролике ниже. В видео персонаж перестреливается с противниками и изучает различные локации, передвигаясь по ним.

Ещё обновление добавило легендарные образы для оперативников коллекции «Альфа». Их создали на основе обмундирования и вооружения бойцов группы «А» антитеррористического центра. С сегодняшнего дня по 14 сентября в шутере пройдёт игровой марафон «Новая перспектива». В ходе события нужно зарабатывать валюту и продвигаться в рейтинге лучших игроков.