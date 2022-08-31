LG показала крутой монитор для геймеров. Он даже сгибается с помощью пульта
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LG анонсировала LG OLED Flex LX3 — первый в мире сгибающийся OLED-дисплей диагональю в 42 дюйма. Его ключевой особенностью стало то, что он может работать как в плоском, так и в изогнутом виде. Самое интересное, что изгибать его можно будет как руками, так и с помощью специального пульта.
LG уже начала продвигать дисплей как устройство для геймеров: для него заявлена поддержка 4К-разрешения с частотой 120 Гц, HDMI 2.1, технологий VRR и Dolby Vision. А если игрокам экран покажется уж слишком большим, то с 42 дюймов его можно уменьшить до 32 или даже 27 дюймов.
Стоимость и дата поступления в продажу LG OLED Flex LX3 пока неизвестна. Судя по всему, дисплей можно будет купить не раньше следующего года.
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