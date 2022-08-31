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Фанаты показали невероятно реалистичную игру по «Чужим»

Фанаты показали невероятно реалистичную игру по «Чужим»
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Команда TeaserPlay представила новый ролик. В нём разработчики-любители показали, как может выглядеть новая игра по «Чужим» на Unreal Engine 5.

В видео от лица Эллен Рипли показали интерьер космического корабля, по которому разгуливает опасный ксеноморф.

Мы создали этот демотрейлер, чтобы проиллюстрировать уровень ожиданий фанатов от следующей игровой адаптации «Чужого». Конечно, эта демоверсия неиграбельна и мы не можем её выпустить.

Авторы отметили, что для создания этого демо они использовали несколько инструментов Unreal Engine 5 — Lumen, Nanite, Ray Tracing и Metahuman.

Недавно стало известно, что создатели знаменитой Alien: Isolation работают над новым игровым проектом. Пока известно, что игру создают на Unreal Engine 5. Остальные подробности авторы раскроют в ближайшем будущем.

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