Создатели Dark Souls и Elden Ring избавляются от своих издателей

Сегодня Sony и Tencent увеличили свою общую долю в студии FromSoftware до 30,4%. Обе компании до этого владели совсем небольшими частями компании, а теперь их доли выросли до 14,09% и 16,25% соответственно. Остальными 69,6% владеет конгломерат Kadokawa.
Как отмечает FromSoftware, ей требуется больше инвестиций для снижения зависимости от Bandai Namco и других издателей, поскольку компания намерена в обозримом будущем начать выпускать собственные игры самостоятельно.
При этом инвестиции в денежном эквиваленте оказались довольно скромными: Tencent и Sony вложили немногим больше $ 260 млн. По грубым подсчётам, рыночная стоимость FromSoftware сейчас не превышает $ 1 млрд.
FromSoftware в этом году выпустила Elden Ring — и ролевой экшен оказался главным хитом последнего времени. Всего за несколько месяцев продажи превысили 16 млн копий, а в США новинке удалось превзойти показатели Call of Duty: Vanguard — раньше на подобное была способна только Rockstar с GTA 5 и Red Dead Redemption 2.
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