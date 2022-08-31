К началу учебного года в World of Tanks вернули все чаты

Разработчики World of Tanks объявили, что в экшен наконец вернётся игровой чат. Они отметили, что прекрасно понимают, насколько важно общение в команде, поэтому уже с выходом обновления 1.18, то есть прямо к 1 сентября, в «Танки» вернули как общий, так и боевой чаты.
Разработчики отдельно отметили, что за общением продолжит следить специальный матфильтр, который оградит пользователей от основной и самой распространённой нецензурной лексики. Но если оскорбления и общий уровень негатива в чате превысят разумные пределы, «он будет отключён вновь». Поэтому разработчики просят у игроков соблюдать нормы приличия и общаться строго по тематике игры.
Кроме того, геймерам вновь позволят менять клановые атрибуты и создавать новые объявления на странице команд.
- 31 августа 2022
-
16:18
-
16:17
-
16:03
-
15:51
-
15:49
-
15:31
-
15:26
-
14:55
-
14:51
-
14:22
-
14:16
-
13:45
-
13:44
-
13:11
-
13:02
-
12:39
-
12:27
-
12:13
-
11:41
-
11:22
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
04:32
- 30 августа 2022
-
23:10
-
21:18
-
19:57
-
19:21
-
18:55
-
18:39
-
18:23
-
17:58
-
17:18