К началу учебного года в World of Tanks вернули все чаты

Разработчики World of Tanks объявили, что в экшен наконец вернётся игровой чат. Они отметили, что прекрасно понимают, насколько важно общение в команде, поэтому уже с выходом обновления 1.18, то есть прямо к 1 сентября, в «Танки» вернули как общий, так и боевой чаты.

Разработчики отдельно отметили, что за общением продолжит следить специальный матфильтр, который оградит пользователей от основной и самой распространённой нецензурной лексики. Но если оскорбления и общий уровень негатива в чате превысят разумные пределы, «он будет отключён вновь». Поэтому разработчики просят у игроков соблюдать нормы приличия и общаться строго по тематике игры.

Кроме того, геймерам вновь позволят менять клановые атрибуты и создавать новые объявления на странице команд.