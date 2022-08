Ремейк The Last of Us на PS5 оценили ниже версий игры на PS3 и PS4

31 августа спало эмбарго на The Last of Us: Part 1 — ремейк культовой игры 2013 года от Naughty Dog. Критики сошлись во мнении, что это определённо лучшая версия игры из всех существующих, однако на момент публикации заметки средний балл проекта составляет 88 из 100. Для сравнения:

The Last of Us (PS3) — 95 баллов

The Last of Us Remastered (PS4) — 95 баллов

The Last of Us: Part 1 (PS5) — 88 баллов

Так, журналист издания VGC заявил, что The Last of Us: Part 1 — потрясающая игра, которая вызывает ещё больше эмоций из-за использования новых технологий.

Ремейк передаёт лучшие моменты игры так, как их изначально задумывали, но технологии тогда не позволяли. Сегодня нет ни одного разработчика в мире, кто мог бы выпустить игру с таким мастерством и вниманием к деталям, как у Naughty Dog.

Обозреватель издания Attack of the Fanboy, поставивший оценку 6 из 10, назвал ремейк совершенно необязательным и пожаловался на отсутствие мультиплеера и устаревшую боевую систему.

The Last of Us Part 1 с высокой ценой и меньшим количеством контента, чем аналог для PS4, — совершенно ненужный ремейк с великолепной графикой, которая только подчёркивает невероятно устаревший игровой процесс.

Ремейк The Last of Us выйдет 2 сентября на PS5. До конца года проект доберётся и до ПК.