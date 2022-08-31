В России скоро стартуют массовые продажи отечественного аналога Windows

Розничная торговая сеть «М.Видео-Эльдорадо» запускает продажи российской операционной системы «Ред ОС», в основе которой лежит Linux. Компания также начала продавать офисный пакет «Р7-Офис». Об этом сообщило издание «Ъ».
Разработчики и издатель российского софта уверены, что из-за проблем с доступом к продуктам Microsoft в России «Ред ОС» и «Р7-Офис» к середине 2023 года станут лидерами в потребительском сегменте.
При этом эксперты считают, что лидером российская операционная система вряд ли сможет стать. Потому что она будет некорректно работать с принтерами, сканерами, наушниками и другими внешними устройствами. А менять всю периферию под отечественное ПО слишком дорого. Кроме того, российские пользователи привыкли работать в среде Microsoft Office, и российским разработчикам потребуется много времени и дополнительных инвестиций, чтобы преодолеть этот барьер.
Стоимость «Р7-Офис» начинается от 3,5 тыс. рублей, а «Ред ОС» будет продаваться в двух категориях:
- «рабочая станция» (для PC), стоимость — 3,5 тыс. рублей;
- «сервер» (для серверного оборудования), стоимость — 9,5 тыс. рублей.
Продажи «Ред ОС» изначально стартовали в 2021 году в «Ситилинке». Ритейлер отметил, что в августе спрос на операционную систему вырос более чем в два раза по сравнению с июлем. При этом точные цифры продаж менеджеры «Ситилинка» не раскрыли.
Точные даты начала продаж «Ред ОС» и «Р7-Офис» журналисты не раскрыли.
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