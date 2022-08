Ремейк The Last of Us на PS5 детально сравнили с ремастером на PS4 Pro

Многие блогеры и обозреватели выпустили ролики с детальным сравнением ремейка The Last of Us на PS5 с ремастером на PS5 и PS4 Pro. В целом различия видны невооружённым глазом: игра действительно сильно похорошела и приблизилась ко второй части настолько, насколько это возможно. Особенно впечатляют тени, физика, освещение, детализация объектов и лицевая анимация.

При этом многие технические специалисты ругают Naughty Dog за то, что разработчики оставили структуру уровней нетронутой, поэтому некоторые локации в игре выглядят не настолько впечатляющими, насколько могли бы быть при полной переработке всей игры.

Ремейк The Last of Us поступит в продажу 2 сентября на PS5. До конца года игра доберётся и до ПК.

Сравнение PS4 Pro и PS5