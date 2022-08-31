Ремейк The Last of Us на PS5 детально сравнили с ремастером на PS4 Pro
Поделиться
Многие блогеры и обозреватели выпустили ролики с детальным сравнением ремейка The Last of Us на PS5 с ремастером на PS5 и PS4 Pro. В целом различия видны невооружённым глазом: игра действительно сильно похорошела и приблизилась ко второй части настолько, насколько это возможно. Особенно впечатляют тени, физика, освещение, детализация объектов и лицевая анимация.
При этом многие технические специалисты ругают Naughty Dog за то, что разработчики оставили структуру уровней нетронутой, поэтому некоторые локации в игре выглядят не настолько впечатляющими, насколько могли бы быть при полной переработке всей игры.
Ремейк The Last of Us поступит в продажу 2 сентября на PS5. До конца года игра доберётся и до ПК.
Сравнение PS4 Pro и PS5
Комментарии
- 31 августа 2022
-
19:01
-
18:41
-
18:39
-
18:17
-
17:43
-
17:42
-
17:23
-
16:58
-
16:52
-
16:41
-
16:18
-
16:17
-
16:03
-
15:51
-
15:49
-
15:31
-
15:26
-
14:55
-
14:51
-
14:22
-
14:16
-
13:45
-
13:44
-
13:11
-
13:02
-
12:39
-
12:27
-
12:13
-
11:41
-
11:22
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
10:00
-
09:30
Партнерский контент