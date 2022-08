В сентябре по PS Plus раздадут аж 20 бесплатных игр

Sony раскрыла полный список бесплатных игр для подписчиков PS Plus на сентябрь. Всего раздадут аж 17 тайтлов на всех уровнях сервиса.

PS Plus Essential

Раздача начнётся 6 сентября и продлится до 4 октября.

Need for Speed Heat (PS4)

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Toem (PS5).

PS Plus Extra

Появятся в библиотеке 20 сентября.

Deathloop (PS5)

Assassin's Creed Origins (PS4)

Watch Dogs 2 (PS4)

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

Spiritfarer: Farewell Edition (PS4)

Chicory: A Colorful Tale (PS4)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS5, PS4)

Alex Kidd in Miracle World DX (PS5, PS4)

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game (PS4).

PS Plus Deluxe

Появятся в библиотеке 20 сентября.

Syphon Filter 2 (PS1)

Toy Story 3 (PSP)

Kingdom of Paradise (PSP).

Вдобавок в странах, где запущен PS Plus Premium, будут доступны The Sly Collection, Sly Cooper: Thieves in Time и Bentley’s Hackpack с PS3 через облачный стриминг.