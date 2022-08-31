Читатели считают, что Джоан Роулинг снова выставляет себя жертвой

В 2020 году Джоан Роулинг открыто обвинили в трансфобии после того, как она публично высмеяла статью, в которой женщин называли «людьми, у которых есть менструация». Она также поддержала активистку и исследователя гендеров Майю Форстейтер, которую уволили за трансфобные твиты.
В этом году Джоан Роулинг выпустила роман «Чернильное сердце». В нём рассказывается о детективе Корморане Страйке, который расследует необычные и загадочные дела.
В новой книге создательницы «Гарри Поттера» есть сюжетная линия с девушкой по имени Эди Ледуэлл, которая создала ироничный анимационный ролик о черве-гермафродите. После того как Эди выложила мультфильм на YouTube, её начали массово травить те, кто посчитал её творчество трансфобным и расистским. В результате героиню нашли жестоко зарезанной на кладбище.
Журналисты и читатели романа посчитали, что через эту сюжетную линию Роулинг выставляет себя жертвой и оправдывает свою трансфобию. Писательница, в свою очередь, заявила, что схожесть истории Эди Ледуэлл со скандальными событиями 2020 года — случайное совпадение. Джоан подчеркнула, что роман был написан задолго до обвинений её в трансфобии.
При этом пользователи различных соцсетей продолжают критиковать писательницу. А запущенный в «Твиттере» хештег «ICantStandJKRowling» стал одним из самых популярных в последнее время.
Недавно Джоан Роулинг объяснила, почему её нет в спецвыпуске к 20-летию «Гарри Поттера».
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