Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фанат Minecraft уже 6 лет детально воссоздаёт Хогвартс из «Гарри Поттера»

Фанат Minecraft уже 6 лет детально воссоздаёт Хогвартс из «Гарри Поттера»
Комментарии

Игрок под ником ducky_67 представил своё новое творение в Minecraft — невероятно детализированный Хогвартс из фильмов во вселенной «Гарри Поттера». По словам автора, над воссозданием замка и его окрестностей он трудится последние шесть лет.

Просто невероятная усидчивость и целеустремлённость привели пользователя к невероятно дотошному воссозданию школы чародейства и волшебства. Как отмечает ducky_67, он всё ещё продолжает работу над Хогвартсом: особенно много времени наверняка уйдёт на переработку освещения и добавление живых портретов.

Автор обещает выпустить файл с замком в открытый доступ после того, как он закончит основную часть своей работы. Однако случится это, судя по всему, очень не скоро.

Скриншоты

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022