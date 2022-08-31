Ubisoft перенесла отключение серверов старых Assassin's Creed, Far Cry и других игр

В начале июля Ubisoft объявила об отключении серверов в ряде старых игр, включая первую Assassin's Creed, Far Cry 3 и Splinter Cell: Blacklist. Тогда компания заявила, что с 1 сентября пользователи ряда тайтлов не смогут скачивать дополнения, играть в онлайне и получать внутриигровую валюту.

А сегодня Ubisoft объявила о своём решении перенести отключение серверов на месяц вперёд — с 1 сентября на 1 октября.

Вывод из эксплуатации онлайн-сервисов для старых игр — это то, к чему мы не можем относиться легкомысленно. Но это необходимость, поскольку технология, на которой работали эти сервисы, устаревает. Мы хотим, чтобы наши игроки могли наслаждаться оптимальным игровым процессом без ошибок, которые могут привести к сбоям и нарушениям безопасности. При этом мы хотим сделать этот процесс для максимально простым. В течение этого месяца наши команды усердно работали над уменьшением технических сбоев.

Представители Ubisoft отметили, что до 1 октября игроки в Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed 3, Far Cry 3 и Splinter Cell Blacklist на ПК могут скачать все DLC для этих игр. При этом дополнения для консольных версий этих тайтлов останутся доступными для скачивания.

Несмотря на отключения серверов, стратегия Anno 2070, которая вышла в 2011 году, получит обновление, благодаря которому её сервера отключать не будут. А поддержка аркадного VR-шутера Space Junkies прекратится 1 сентября.