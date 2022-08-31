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Масштабный выживач Sons Of The Forest в очередной раз перенесли

Масштабный выживач Sons Of The Forest в очередной раз перенесли
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Авторы кооперативного хоррора-выживача Sons Of The Forest объявили о ещё одном, «самом последнем» переносе релиза.

Дату премьеры Sons Of The Forest перенесли с октября 2022-го на 23 февраля 2023 года. Студия Endnight Games заявила, что команде нужно больше времени для полировки проекта, отметив, что он будет продаваться по цене $ 29,99.

Из-за масштабов нашей новой игры Sons Of The Forest было трудно определить точную дату её выхода. Поэтому мы вынуждены отложить её в последний раз.

Sons of the Forest — прямое продолжение популярного выживача The Forest, который вышел в 2014 году. В нём главным героем выступает Эрик Леблан, который выжил после авиакатастрофы. По сюжету он ищет своего сына и сражается с монстрами-людоедами.

Sons Of The Forest анонсировали в 2019 году. Проект планировали выпустить ещё в 2021-м, но в итоге авторы переносили релиз несколько раз.

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