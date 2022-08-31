EA отреагировала на утечку FIFA 23 за месяц до выхода

30 августа пользователи Xbox One смогли загрузить и запустить FIFA 23 — ровно за месяц до выхода. Фанаты тут же начали публиковать изображения в социальных сетях, на которых показали главное меню и другие элементы интерфейса, а также лица футболистов и составы команд.

Спустя сутки Electronic Arts всё же отреагировала на утечку. По словам разработчиков, пробная версия сильно отличается от релизной, так что по ней не стоит судить обо всей игре.

Вчера мы непреднамеренно предоставили небольшому количеству игроков доступ к двухчасовой пробной версии FIFA 23 для Xbox One. Та версия была далеко не финальной. Мы устранили ошибку с ранним доступом и будем ждать всех вас в сентябре.

FIFA 23 выйдет 30 сентября на ПК и консолях. Покупатели расширенных изданий получат доступ к игре на три дня раньше.