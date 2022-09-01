Мультсериал «Харли Квинн» получит четвёртый сезон

По информации издания Variety, HBO и Warner Bros. официально продлили мультсериал «Харли Квинн» на четвёртый сезон. Напомним, что финал третьего сезона состоится 15 сентября.

Детали четвёртого сезона мультсериала не раскрыли. Известно, что шоураннеры Джастин Халперн и Патрик Шумакер передадут свои полномочия сценаристке Саре Питерс, которая работала над проектом с первого сезона.

Названия всех десяти эпизодов

Gotham's Hottest Hotties

B.I.T.C.H.

Icons Only

Business Conference Without Chlamydia

Getting Ice Dick, Don't Wait Up

Metamorphosis

Most Culturally Impactful Film Franchise

Il Buffone

Potato Based Cloning Incident

Killer's Block

Мультсериал рассказывает про одного их самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. В шоу также появляются Джокер, Ядовитый Плющ и другие персонажи.