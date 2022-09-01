Мультсериал «Харли Квинн» получит четвёртый сезон
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По информации издания Variety, HBO и Warner Bros. официально продлили мультсериал «Харли Квинн» на четвёртый сезон. Напомним, что финал третьего сезона состоится 15 сентября.
Детали четвёртого сезона мультсериала не раскрыли. Известно, что шоураннеры Джастин Халперн и Патрик Шумакер передадут свои полномочия сценаристке Саре Питерс, которая работала над проектом с первого сезона.
Названия всех десяти эпизодов
- Gotham's Hottest Hotties
- B.I.T.C.H.
- Icons Only
- Business Conference Without Chlamydia
- Getting Ice Dick, Don't Wait Up
- Metamorphosis
- Most Culturally Impactful Film Franchise
- Il Buffone
- Potato Based Cloning Incident
- Killer's Block
Мультсериал рассказывает про одного их самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. В шоу также появляются Джокер, Ядовитый Плющ и другие персонажи.
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