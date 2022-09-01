Стартовали съёмки комедии с Райаном Рейнольдсом и Джоном Красински

Актёр и режиссёр Джон Красински объявил в социальных сетях о старте съёмок комедийного фильма, сценарий для котого написал он сам. Также Красински и поставит ленту.

Название картины — If, а ранее она носила название Imaginary Friends. Её деталей нет, однако известно, что сюжет будет сосредоточен вокруг воображения, юмора и фантазии. Красински сыграет в фильме вместе с Райаном Рейнольдсом и Стивом Кареллом. Какие роли достались им, неизвестно. Об этом станет известно позже.

Стив Карелл и Джон Красински из сериала «Офис»

Вместе с этими тремя актёрами в ленте сыграют Фиби Уоллер-Бридж, Фиона Шоу, Кэйли Флеминг, Луис Госсет-младший и многие другие. Премьера картины намечена на 17 ноября 2023 года. Вероятно, съёмки пройдут как раз до конца 2022-го.