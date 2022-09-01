Завершились съёмки перезапуска «Детей Шпионов»

Режиссёр Роберт Родригес сообщил в социальных сетях о завершении съёмок перезапуска «Детей Шпионов». Хоть съёмки и завершены, у ленты до сих пор нет даже примерной даты выхода.

Также Родригес опубликовал забавное фото. Он отметил, что фотография выше была сделана во время съёмок над первой частью «Детей Шпионов» в 2002 году, а вторая сделана десять лет спустя в этом году. На фото можно увидеть самого режиссёра со своим сыном, который стал сопродюсером перезапуска.

Производством картины занимались Skydance и Spyglass Media, а премьера ленты состоится на Netflix. Сюжет расскажет о новой семье агентов, которые должны будут остановить разработчика игр, который распространил компьютерный вирус.

Главные роли исполнят Джина Родригес, Закари Ливай, Эверли Карганилья и Коннор Эстерсон.