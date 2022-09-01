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Ана де Армас недоумевает от высокого возрастного рейтинга фильма «Блондинка»

Ана де Армас недоумевает от высокого возрастного рейтинга фильма «Блондинка»
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Актриса Ана де Армас пообщалась с французским журналом LʼOfficiel и высказалась по поводу возрастного рейтинга фильма «Блондинка». У ленты рейтинг NC-17, что запрещает смотреть её лицам, не достигшим 18-летия.

Актриса не понимает, почему у картины такие ограничения по возрасту, ведь существует множество других проектов с более откровенным контентом.

Я не понимаю, почему это произошло. Я могу назвать вам несколько шоу или фильмов, которые более откровенны и содержат гораздо больше сексуального содержания, чем «Блондинка». Но чтобы рассказать эту историю, важно показать все моменты в жизни Мэрилин, которые привели к тому, что в итоге случилось.

«Блондинка» выйдет на Netflix 28 сентября. Ана де Армас сыграет роль эпатажной Мэрилин Монро.

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