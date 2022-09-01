1 сентября утёк постер новой Assassin's Creed

В магазине Ubisoft фанаты обнаружили постер Assassin's Creed Mirage — новой игры, которая должна вернуть серию в корням.

Судя по всему, это постер мелкого дополнения для игры — подобные обычно дают за предзаказ.

Если верить утечкам, на рисунке изображён Басим из «Вальгаллы». Он же станет главным героем новой игры, но события развернутся задолго до путешествия Эйвора в Англию. Сам персонаж ещё не будет знать своих истоков и, видимо, мы проследим за его становлением.

СМИ называют Mirage «возвращением к корням» — разработчики отказались от многих RPG-элементов, включая систему уровней, и сосредоточились на скрытном геймплее вкупе с возвращением в большой город. Основным местом действия станет Багдад.

Assassin's Creed Mirage анонсируют 9 сентября, а релиз ожидается весной 2023 года на ПК и консолях. Это последняя игра в серии, которая выйдет до Assassin's Creed Infinity.