Киберспортсмен KEFIR рассказал о заработке со «Спартака»
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Известный блогер, стример и киберспортсмен Сергей KEFIR Никифоров пообщался с журналистом Vprognoze.ru и рассказал, сколько заработал на сотрудничестве со «Спартаком».
По словам Никифорова, единственные деньги, которые он видел, были в размере 25 тыс. рублей. В остальном за 2022 год он получил от клуба различные приятные бонусы.
Сразу скажу, что я получил от «Спартака» за этот год, всё равно же такой вопрос будет. Так вот, я получил от клуба: комплект спортивной одежды, как у футболиста, билеты на матчи с доступом в полуVIP-ресторанчик, где сидят ветераны «Спартака», провёл несколько съёмок на их канале для своего канала, а единственный раз, когда я видел живые деньги, около 25 тыс. рублей — это мне дали суточные, когда я ездил на зимние сборы.
Также KEFIR вспомнил про слухи, которые разлетались по сети. Тогда говорили, что Никифоров получал от клуба 1 млн рублей, а некоторые блогеры говорили о заработке в 250 тыс.
Вот так, отработав бесплатно год за «ромбик», я узнаю о себе такие новости.
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