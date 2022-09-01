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Rust сделают ещё сложнее

Rust сделают ещё сложнее
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Сегодня популярная выживалка Rust получит крупное обновление, которое предназначено для настоящих и хардкорных фанатов проекта. Оно добавит новый режим, призванный проверить на прочность геймеров.

Со свежим режимом в Rust пропадут базовые элементы, включая карту, безопасные зоны и некоторые команды. Примечательно, что из-за отключения карты нельзя будет пользоваться дронами и ракетами. Также в новом режиме будет ограничен чат, а количество спальных мешков составит пять штук.

Стоит отметить, что режим появится в Rust, но не будет обязательным. Его можно включить, если вы захотите разнообразить геймплей и испытать себя в сурвайвале.

К тому же апдейт улучшит оптимизацию, исправит многие баги и различные ошибки.

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