Rust сделают ещё сложнее

Сегодня популярная выживалка Rust получит крупное обновление, которое предназначено для настоящих и хардкорных фанатов проекта. Оно добавит новый режим, призванный проверить на прочность геймеров.

Со свежим режимом в Rust пропадут базовые элементы, включая карту, безопасные зоны и некоторые команды. Примечательно, что из-за отключения карты нельзя будет пользоваться дронами и ракетами. Также в новом режиме будет ограничен чат, а количество спальных мешков составит пять штук.

Стоит отметить, что режим появится в Rust, но не будет обязательным. Его можно включить, если вы захотите разнообразить геймплей и испытать себя в сурвайвале.

К тому же апдейт улучшит оптимизацию, исправит многие баги и различные ошибки.