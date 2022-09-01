Уходит целая эпоха. «Твиттер» начал тестировать редактирование твитов

«Твиттер» объявил о начале тестирования самой долгожданной возможности соцсети — редактирования твитов.

Если вы увидите отредактированный твит, то знайте, мы тестируем кнопку редактирования. Это действительно происходит, и всё будет хорошо.

Изменять твиты позволят несколько раз в течение 30 минут после публикации, при этом их будут специально помечать, в том числе время последнего редактирования. Дадут взглянуть на полную историю изменений сообщения.

С самого появления социальной сети в 2006 году люди просили возможность хоть в каком-то виде редактировать свои твиты. Однако создатель сайта Джек Дорси отказывался от этого, поскольку это изначально противоречило его видению соцсети. В 2020 году он покинул должность и в компании начались перестановки. Одно из их следствий — долгожданное появление редактирования твитов.