Уходит целая эпоха. «Твиттер» начал тестировать редактирование твитов
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«Твиттер» объявил о начале тестирования самой долгожданной возможности соцсети — редактирования твитов.
Если вы увидите отредактированный твит, то знайте, мы тестируем кнопку редактирования. Это действительно происходит, и всё будет хорошо.
Изменять твиты позволят несколько раз в течение 30 минут после публикации, при этом их будут специально помечать, в том числе время последнего редактирования. Дадут взглянуть на полную историю изменений сообщения.
С самого появления социальной сети в 2006 году люди просили возможность хоть в каком-то виде редактировать свои твиты. Однако создатель сайта Джек Дорси отказывался от этого, поскольку это изначально противоречило его видению соцсети. В 2020 году он покинул должность и в компании начались перестановки. Одно из их следствий — долгожданное появление редактирования твитов.
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