Авторы Broforce анонсировали новый безумный экшен Stick it to the Stickman
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Издательство Devolver Digital и студия Free Lives, которая прославилась благодаря игре Broforce, анонсировали beat 'em up-рогалик Stick it to the Stickman. Авторы обещают выпустить его в Steam в 2023 году.
В Stick it to the Stickman игрокам предстоит подниматься по карьерной лестнице, обходя менеджеров среднего звена и начальников, чтобы стать генеральным директором самой ужасной американской компании. Герой сможет использовать нечестные боевые приёмы, стрелять скобками, резать конкурентов бензопилой и использовать другое оружие, в том числе уникальный боевой «пук».
В бизнесе лучшая защита — это нападение. Убей или убьют тебя! Подбирайте мощные улучшения и одобренное HR-отделом оружие, а то к вам никто не прислушается.
За первую неделю в Cult of the Lamb сыграло более миллиона человек. Разработчики поблагодарили пользователей, пообещав добавить в игру новый контент и различные улучшения.
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