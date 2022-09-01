Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Broforce анонсировали новый безумный экшен Stick it to the Stickman

Авторы Broforce анонсировали новый безумный экшен Stick it to the Stickman
Комментарии

Издательство Devolver Digital и студия Free Lives, которая прославилась благодаря игре Broforce, анонсировали beat 'em up-рогалик Stick it to the Stickman. Авторы обещают выпустить его в Steam в 2023 году.

В Stick it to the Stickman игрокам предстоит подниматься по карьерной лестнице, обходя менеджеров среднего звена и начальников, чтобы стать генеральным директором самой ужасной американской компании. Герой сможет использовать нечестные боевые приёмы, стрелять скобками, резать конкурентов бензопилой и использовать другое оружие, в том числе уникальный боевой «пук».

В бизнесе лучшая защита — это нападение. Убей или убьют тебя! Подбирайте мощные улучшения и одобренное HR-отделом оружие, а то к вам никто не прислушается.

За первую неделю в Cult of the Lamb сыграло более миллиона человек. Разработчики поблагодарили пользователей, пообещав добавить в игру новый контент и различные улучшения.

Новость по теме
Cult of the Lamb прервала череду провалов Devolver Digital. Игра превосходно стартовала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022