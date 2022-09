Авторы Broforce анонсировали новый безумный экшен Stick it to the Stickman

Издательство Devolver Digital и студия Free Lives, которая прославилась благодаря игре Broforce, анонсировали beat 'em up-рогалик Stick it to the Stickman. Авторы обещают выпустить его в Steam в 2023 году.

В Stick it to the Stickman игрокам предстоит подниматься по карьерной лестнице, обходя менеджеров среднего звена и начальников, чтобы стать генеральным директором самой ужасной американской компании. Герой сможет использовать нечестные боевые приёмы, стрелять скобками, резать конкурентов бензопилой и использовать другое оружие, в том числе уникальный боевой «пук».

В бизнесе лучшая защита — это нападение. Убей или убьют тебя! Подбирайте мощные улучшения и одобренное HR-отделом оружие, а то к вам никто не прислушается.

