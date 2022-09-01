После утечки утром Ubisoft анонсировала новую Assassin's Creed — Mirage. Компания подтвердила название и показала новый постер, пообещав раскрыть куда больше подробностей 10 сентября на показе Ubisoft Forward.

По данным СМИ, новинка вернёт серию в большой город (Багдад), а основной упор в игровом процессе сместится на скрытное прохождение. Главным героем станет известный по «Вальгалле» Басим, но тут он только в начале своего долгого пути. Скорее всего, мы увидим даже, как герой присоединился к братству.

Игра должна выйти весной 2023 года на ПК и консолях, но до презентации Ubisoft не подтверждает сроки выпуска. Это будет последняя игра в серии до запуска платформы Assassin's Creed Infinity со множеством миров.