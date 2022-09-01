Natus Vincere обновила основной состав и открыла академию по Valorant

Клуб Natus Vincere сообщил о решении расстаться с тремя игроками ростера по Valorant из-за неудовлетворительных результатов.
Команду покинули Михаил Duno Фокин, Николай zeddy Лапко и Денис dinkzj Ткачёв — украинская организация поблагодарила их за сотрудничество. Сейчас в основном составе остались лишь двое: белорус Артур 7ssk7 Кюршин и россиянин Кирилл Cloud Нехожин. В клубе назвали Valorant приоритетной дисциплиной и планируют искать варианты для усиления перед следующим сезоном.
Вместе с тем «рождённые побеждать» анонсировали проект «Road to NAVI Valorant», призванный найти молодых талантов в возрасте от 16 до 19 лет. Спортивный директор клуба Амиран ami Рехвиашвили считает, что организация сможет применить успешный опыт академии CS:GO в новой игре.
На примере нашей академии в CS:GO мы убедились, что можем воспитывать игроков с нужными качествами для клуба, которые в перспективе могут перейти в основной состав. Академия позволит нам открывать новые таланты в Восточной Европе и на Украине.
Natus Vincere открыла состав по командному шутеру Valorant в июне 2021 года. Последний ростер клуба не смог отобраться на чемпионат мира, который проходит в эти дни в Стамбуле.
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