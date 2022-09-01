The Callisto Protocol делали, вдохновляясь «Крепким орешком» и «Зомби по имени Шон»

Журналист портала Rock Paper Shotgun посетил новую презентацию космического хоррора The Callisto Protocol. Он увидел новые геймплейные футажи и побеседовал с техническим директором Striking Distance Studios Марком Джеймсом.
Биофаги в The Callisto Protocol умеют отращивать щупальца на месте оторванных конечностей. Если вовремя их не отстрелить, то враг отрастит потерянную руку или ногу и трансформируется в более мощную и опасную версию самого себя.
Разработчик отметил, что на раннем этапе разработки команда черпала вдохновение у главного героя серии фильмов «Крепкий орешек» Джона Макклейна. Протагонист The Callisto Protocol не понимает, как он оказался в загадочной космической тюрьме и что делать дальше. Он просто пытается найти выход и выжить.
На вопрос об аутентичности во время создания локаций Джеймс ответил, что разработчики изучили множество проектов космических станций NASA и другие подобные чертежи и дизайн-документы. Он отметил, что дизайнеры и художники создавали космическую тюрьму так, словно её части печатались на 3D-принтере, а потом уже собирались в единую конструкцию.
В серьёзном, казалось бы, хорроре нашлось место чёрному юмору. Джеймс упомянул массу нелепых смертей протагониста — в новом геймплейном ролике его «забавно» разрезают напополам лопасти огромного винта. Марк также напомнил о том, как с помощью гравипушки герой отбрасывает биофагов в огромный мульчер — и это иногда выглядит забавно. Авторы постарались привнести в игру юмор, который местами напоминает знаменитую зомби-комедию «Зомби по имени Шон».
Марк Джеймс уверен, что в хоррорах, помимо выверенного саспенса и пугающей атмосферы, должно быть немного иронии и юмора, иначе они могут утомлять.
The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.
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