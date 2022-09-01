NAVI выиграла второй матч группового этапа ESL Pro League S16 по CS:GO
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Состав Natus Vincere по шутеру Counter-Strike: Global Offensive одержал вторую победу в рамках глобального турнира ESL Pro League Season 16.
Матч с европейским составом Fnatic начался для жёлто-чёрных с неудачи на карте Ancient (14:16), однако затем NAVI уверенно переиграли соперника на Mirage (16:8) и Inferno (16:7).
CS:GO ESL Pro League - Season 16. Группа A. 1-й тур
01 сентября 2022, четверг. 18:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 1
Fnatic
Завтра в рамках третьего тура группы А украинско-российский коллектив сыграет против британской Endpoint. Серия до двух побед стартует в 13:30 по московскому времени.
ESL Pro League Season 16 по CS:GO с призовым фондом $ 835 тыс. проходит с 31 августа по 2 ноября на Мальте. По итогам групповой стадии сильнейшая команда проходит напрямую в четвертьфинал, ещё две — в 1/8 финала, а три неудачника покидают турнир.
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