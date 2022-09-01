NAVI выиграла второй матч группового этапа ESL Pro League S16 по CS:GO

Состав Natus Vincere по шутеру Counter-Strike: Global Offensive одержал вторую победу в рамках глобального турнира ESL Pro League Season 16.

Матч с европейским составом Fnatic начался для жёлто-чёрных с неудачи на карте Ancient (14:16), однако затем NAVI уверенно переиграли соперника на Mirage (16:8) и Inferno (16:7).

Завтра в рамках третьего тура группы А украинско-российский коллектив сыграет против британской Endpoint. Серия до двух побед стартует в 13:30 по московскому времени.

ESL Pro League Season 16 по CS:GO с призовым фондом $ 835 тыс. проходит с 31 августа по 2 ноября на Мальте. По итогам групповой стадии сильнейшая команда проходит напрямую в четвертьфинал, ещё две — в 1/8 финала, а три неудачника покидают турнир.