Китайцы незаконно заработали на «Покемонах» целое состояние

Шесть китайских игровых компаний за последние семь лет заработали на мобильной игре Pocket Monster Reissue несколько десятков миллионов долларов. В игре используются образы покемонов и героя по имени Эш. Разработчики также использовали оригинальные названия карманных монстров. При этом они не имели никаких прав — всё это принадлежит The Pokémon Company.
Японская компания через суд потребовала от авторов Pocket Monster Reissue возместить ущерб в размере $ 72,5 млн, а также прекратить поддержку игры и принести публичные извинения.
Благодаря финансовому отчёту одного из разработчиков стало известно, что в 2016 году выручка Pocket Monster Reissue составила $ 43,4 млн, а в 2021-м издатель получил с игры более $ 69 млн.
В 2017 году власти КНР запретили мобильный хит Pokémon Go, назвав игру угрозой национальной безопасности. Поэтому Pocket Monster Reissue стала хитом среди китайских игроков.
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