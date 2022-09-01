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Китайцы незаконно заработали на «Покемонах» целое состояние

Китайцы незаконно заработали на «Покемонах» целое состояние
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Шесть китайских игровых компаний за последние семь лет заработали на мобильной игре Pocket Monster Reissue несколько десятков миллионов долларов. В игре используются образы покемонов и героя по имени Эш. Разработчики также использовали оригинальные названия карманных монстров. При этом они не имели никаких прав — всё это принадлежит The Pokémon Company.

Японская компания через суд потребовала от авторов Pocket Monster Reissue возместить ущерб в размере $ 72,5 млн, а также прекратить поддержку игры и принести публичные извинения.

Благодаря финансовому отчёту одного из разработчиков стало известно, что в 2016 году выручка Pocket Monster Reissue составила $ 43,4 млн, а в 2021-м издатель получил с игры более $ 69 млн.

В 2017 году власти КНР запретили мобильный хит Pokémon Go, назвав игру угрозой национальной безопасности. Поэтому Pocket Monster Reissue стала хитом среди китайских игроков.

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