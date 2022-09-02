Arcana на Faceless Void и две новые личности — лучшие награды Battle Pass 2022 в Dota 2

1 сентября 2022 года Valve добавила в клиент Dota 2 внутриигровой предмет Battle Pass, посвящённый предстоящему турниру The International 2022.

За покупку игроки получат большое количество косметических предметов и доступ к уникальному контенту. 25% от всех продаж, связанных с боевым пропуском и совершённых до окончания The International 2022, идут в призовой фонд.

В этом году разработчики Dota 2 ввели региональные цены, из-за чего в России и странах СНГ покупать боевой пропуск намного выгоднее. Так, в американском Steam он стоит $ 10, а российские цены приводятся ниже.

Цены на Battle Pass в России:

боевой пропуск 1-го уровня — 385 рублей;

боевой пропуск 50-го уровня — 1 830 рублей;

боевой пропуск 100-го уровня — 2 820 рублей.

В этот раз боевой пропуск продолжит действовать и после The International 2022. Он будет разделён на две части — первый доступен уже сейчас, второй откроется 3 ноября и будет действовать до 12 января 2023 года.

Уже сейчас в игре доступна одна из главных наград — Arcana-предмет для персонажа Faceless Void, который открывается после достижения 495-го уровня Battle Pass. Он открывает обновлённую модель, новые анимации и реплики.

Ещё один предмет качества Arcana, а также две уникальные личности (полностью меняют внешность героя) будут доступны позже.

Личность для Crystal Maiden ( 148-й уровень ) — выйдет скоро, до 2 ноября.

) — выйдет скоро, до 2 ноября. Личность для Phantom Assassin ( 296-й уровень ) — выйдет 3 ноября.

) — выйдет 3 ноября. Аркана на Razor (383-й уровень) — выйдет 3 ноября.

Покупателям боевого пропуска уже добавлена сокровищница с Immortal-предметами. При открытии сундука игрок получает один из уникальных наборов для отдельных персонажей. Первая доступна сразу, остальные открываются на 21-м, 47-м, 76-м, 109-м, 229-м, 251-м уровнях.

Ещё одна такая Immortal-сокровищница с другими наборами появится во второй части ивента в ноябре.

Кроме того, уже сейчас доступны менее ценные награды, среди которых:

улучшаемый курьер и варды;

новые модели вышек в игре;

комплект музыки;

голосовые фразы для чата;

насмешки для отдельных персонажей;

украшения Ageless Heirlooms;

сокровищница Trust of the Benefactor;

стиль интерфейса в игре;

звуки для колеса чата.

Позже в Dota 2 также будут добавлены специальный внутриигровой ивент, наклейки с участниками The International и большое количество других наград.