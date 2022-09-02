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Состоялась премьера двух эпизодов сериала по «Властелину колец»

Состоялась премьера двух эпизодов сериала по «Властелину колец»
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В онлайн-кинотеатре Prime Video состоялась премьера первых двух эпизодов сериала «Властелин колец: Кольца власти». Всего в первом сезоне будет восемь серий, а новые будут выходить каждую пятницу до 14 октября.

События «Колец власти» разворачиваются во Вторую эпоху Средиземья за тысячелетия до событий «Хоббита» и «Властелина колец». В шоу показывают эпоху, когда были сформированы «великие силы», а королевства процветали и разорялись. Хоть сериал можно смело назвать «дедушкой» оригинальной трилогии, в нём есть многие знакомые персонажи и места.

Сериал по «Властелину колец» может выступить на уровне трилогии фильмов. Это мы ждём! Сериал по «Властелину колец» может выступить на уровне трилогии фильмов. Это мы ждём!

«Властелин колец: Кольца власти» стал самым дорогим шоу в истории с бюджетом, превысившим $ 700 млн. Главные роли в сериале исполнили Роберт Арамайо, Бенджамин Уокер, Морвед Кларк и другие.

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