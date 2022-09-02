Кровавое сражение на кадрах третьего эпизода «Дома дракона»

В сети появились свежие кадры третьего эпизода приквела «Игры престолов» — «Дома дракона». На изображениях можно увидеть фрагменты из масштабного сражения.

На кадры попали Деймон Таргариен и Корлис Веларион, который находится в самом сердце битвы и убивает солдат. Ещё можно увидеть Визериса Таргариена и Рейниру Таргариен.

Сюжет сериала посвящён войне между Таргариенами, а местом действия стал Вестерос. События разворачиваются до «Игры престолов».

На данный момент доступно две серии «Дома дракона». Премьера третьего эпизода состоится 5 сентября. Вчера стало известно, что шоу покинул один из шоураннеров — Мигель Сапочник. Единственным шоураннером останется Райан Кондал, который тесно сотрудничает с Джорджем Мартином.