Кровавое сражение на кадрах третьего эпизода «Дома дракона»
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В сети появились свежие кадры третьего эпизода приквела «Игры престолов» — «Дома дракона». На изображениях можно увидеть фрагменты из масштабного сражения.
На кадры попали Деймон Таргариен и Корлис Веларион, который находится в самом сердце битвы и убивает солдат. Ещё можно увидеть Визериса Таргариена и Рейниру Таргариен.
Сюжет сериала посвящён войне между Таргариенами, а местом действия стал Вестерос. События разворачиваются до «Игры престолов».
На данный момент доступно две серии «Дома дракона». Премьера третьего эпизода состоится 5 сентября. Вчера стало известно, что шоу покинул один из шоураннеров — Мигель Сапочник. Единственным шоураннером останется Райан Кондал, который тесно сотрудничает с Джорджем Мартином.
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