Вышел ремейк The Last of Us
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Сегодня на PlayStation 5 состоялся долгожданный релиз ремейка The Last of Us. Примечательно, что у игры есть полная русская локализация
Хоть многие и приняли тайтл прохладно, не считая его полноценным ремейком, это всё же ремейк, поскольку Naughty Dog буквально сделала игру с нуля, улучшив графику, анимации и другие детали. Конечно, геймплей всё ещё остался на уровне оригинальной игры, что также послужило причиной критики.
Вместе с релизом разработчики выпустили свежий ролик ремейка, посвящённый боям. В нём авторы рассказали о сражениях, переработанных элементах и других дуталях.
Позже The Last of Us Part 1 доберётся и до ПК, но когда именно, неизвестно. Ожидается, что релиз состоится до конца этого года.
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