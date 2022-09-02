Авторы The Callisto Protocol объяснили, почему игра не попадёт в Game Pass

Хоррор The Callisto Protocol не выйдет в Game Pass сразу и вряд ли появится в подписке в ближайшее время. Почему авторы приняли такое решение, рассказал технический директор Марк Джеймс.

По его словам, сервис вряд ли подойдёт для продвижения одиночной игры от независимой студии. Джеймс считает, что Game Pass больше подходит многопользовательским играм.

The Callisto Protocol вы проходите один раз. Я думаю, что эти сервисы созданы для игр с открытым миром и игра с мультиплеерными элементами. Я думаю, что именно такие проекты хорошо себя чувствуют в сервисе.

Ещё Джеймс отметил, что команда не увидела смысла в том, чтобы выпустить The Callisto Protocol в Game Pass. Он назвал это невыгодным шагом в финансовом плане.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.