В «Джокере 2» сыграет звезда «Гарри Поттера» Брендан Глисон
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К касту второй части «Джокера» присоединился новый актёр. В ленте сыграет звезда «Гарри Поттера» и «Грани будущего» Брендан Глисон. Кого именно сыграет актёр, Deadline не раскрыло.
Глисон дебютировал в лентах о Гарри Поттере с фильма «Гарри Поттер и Кубок огня». Он сыграл роль Аластора Грюма по прозвищу «Грозный глаз».
Аластор Грюм в исполнении Брендана Глисона
Что известно насчёт актёрского состава? Хоакин Феникс вновь воплотит образ Артура Флека, самого Джокера, а роль Харли Квинн, возлюбленной психопата, сыграет Леди Гага. Сама картина будет мюзиклом и сосредоточится на взаимоотношениях Джокера и Квинн.
Режиссёром и сценаристом выступит Тодд Филипс, снявший оригинальный фильм. Премьера ленты состоится 4 октября 2024 года в кинотеатрах.
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