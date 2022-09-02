Новые сезоны «Рика и Морти» будут выпускать каждый год

Недавно шоураннер «Рика и Морти» Скотт Мардер и продюсер Джеймс Сичильяно дали интервью изданию Inverse. Они рассказали, что в разработке уже находится восьмой сезон, а также поделились планами на будущее.

По словами Мардера, новые сезоны мультсериала будут выходить каждый год. Фанатам не придётся слишком долго ждать, а в выходе сезонов появится более последовательный и удобный график.

С этого момента у нас будет выходить по новому сезону каждый год.

Шестой сезон мультсериала стартует 4 сентября. У седьмого сезона пока нет даты выхода, однако и он уже в разработке. Сколько всего планируется сезонов, неизвестно. Видимо, мультсериал будет существовать до тех пор, пока у создателей будут креативные идеи.